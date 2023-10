Lo que distanció a Ana María Aldón y su hija: una boda y un comentario

Ana María Aldón se declaraba feliz con su nueva pareja, Eladio. Lo que no podía esperar la colaboradora de 'Fiesta' es que, en directo, iba a decidir dar un paso más. Y es que, durante una conexión telefónica, Eladio le propuso matrimonio. Ana María no dudó en aceptar.

Impactada por la rápida decisión que había tomado su madre, Gema Aldón dejaba caer que Ana María debería esperar un poco más: "Le digo a mi madre que se espere, que no se case todavía. La enhorabuena no se la he dado porque creo que se está equivocando, es muy pronto. Vale que estén bien juntos, pero no hay que olvidar que vienen los dos de matrimonios fallidos y hay niños de por medio".