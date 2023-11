Makoke aclara si Sofía Cristo le ha filtrado información sobre su hermano, Ángel Cristo Jr.: “Está en su derecho"

José Antonio Avilés insinuó que Sofía Cristo había filtrado información sobre su hermano a Makoke

Makoke responde acusando a José Antonio Avilés: "Ha espiado el móvil ajeno y me mete en esta tesitura”

Makoke niega que Sofía Cristo le filtrara información, asegura que tan solo se desahogó con ella como amiga

En las últimas horas, Bárbara Rey y Sofía Cristo están siendo cuestionadas. Se dice que podrían haber pasado información o hechos comentarios que podrían comprometer a Ángel Cristo Jr. y que estarían llegando a medios de comunicación. José Antonio Avilés dejó caer que Sofía había filtrado información a Makoke y la colaboradora responde en ‘Así es la vida’.

Sofía Cristo lo ha desmentido asegurando ante las cámaras que tan solo se desahoga con sus amigos: “Yo no he filtrado nada, no he mandado nada, ahora si me quiero desahogar, me voy a desahogar ¿Qué pasa?”, se preguntaba.

Pero el foco sigue estando sobre ellas, Sandra Barneda anunciaba en ‘Así es la vida’ que los colaboradores del programa han recibido “de primera mano” información, en concreto, habrían accedido al atestado del accidente que sufrió Ángel Cristo jr. en enero de 2022 y que no le dejaría en buen lugar.

Alejandra Rubio negaba en nombre de Sofía Cristo que ella hubiera filtrado nada y exigía a José Antonio Avilés que dijera que fue él quien se puso en contacto con ella y no al revés. Era entonces cuando el colaborador señalaba a Makoke como la persona que habría recibido la información.

Makoke responde

24 horas después, Makoke se mostraba muy molesta en ‘Así es la vida’, cree que su compañero le ha “espiado” el móvil: “De lo que él me acusa es porque fue un cotilla y miró mi móvil (…) Ha espiado el móvil ajeno y me mete en esta tesitura”.

Avilés le pedía que pusiera las cartas encima de la mesa y ella se disponía a ser sincera dejando caer a su compañero: “Tú no tanto”; “No voy a permitir que la caquita me la eches a mí porque seas un cobarde de no dar un paso al frente”, respondía él.

Finalmente, Makoke aclaraba que mantuvo una conversación con Sofía, ella la llamó y le dio información, pero no para que la contara: “Está en su derecho de contar, de manifestar sus emociones, de manifestar su rabia”.