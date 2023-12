¿Por cuánto se han subastado los muebles de María Teresa Campos? Carmen Borrego habla de la subasta

"No tengo conocimiento de nada", decía la colaboradora y añadía: "Sé que se ha celebrado la subasta está abierta, se sigue pujado online y hasta diez o quince días no vamos a tener noticia de nada".

Pero ¿Cómo le sienta que se hable de una subasta "de saldo"? Carmen deja claro que su objetivo no era ganar dinero sino que desmontaron la casa de su madre, no podían colocar los muebles en sus viviendas y guardarlos no era una opción: "Es absurdo guardar cosas que no vamos a poner porque se estropean y tienes que pagar un guardamuebles".