La inesperada reacción de Sofía Cristo tras la última entrevista de su hermano Ángel: "Parece que soy Bad Bunny, esto es espectacular"

"A mí, quien me ha arruinado la vida es mi madre", dice Ángel Cristo en su última entrevista contra su madre, Bárbara Rey y la reacción de su hermana no se ha hecho esperar. Sofía Cristo no daba crédito ante la fuerte presencia mediática en la puerta de su casa y se mostraba molesta.

"Estoy contando una cuarta parte, no he tenido infancia ni adolescencia, no he tenido ni tiempo de jugar", ha dicho Ángel en sus últimas declaraciones y le acusaba de algún modo: "Sigo sin entender cómo ha ido al tanatorio y al entierro de mi tío".