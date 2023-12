Máximo Valverde cuenta lo que le dijo Paquirri tres días antes de morir: "Me dijo 'suerte la que tienes tú porque no te has casado nunca"

Francisco Rivera se sienta en ‘¡De viernes!’ y, además de cargar contra Isabel Pantoja por no devolverle los objetos personales de su padre, asegura que el torero murió enamorado de su madre, Carmina Ordóñez, y no de su mujer entonces, la cantante. Pero ¿Es cierto? Máximo Valverde, amigo de todos ellos, nos cuenta en 'Así es la vida' qué sucedió.

Tres días antes de que Paquirri muriera en Pozoblanco, Máximo Valverde estuvo con el torero. Le visitó en la plaza de toros de Valladolid, entró al patio de cuadrillas, hablaron y, cunado se despidieron, le deseó suerte: “Él me dijo ‘suerte la que tienes tú’, digo por qué me dices eso y dice ‘porque no te has casado nunca”. Aunque, en aquel momento, no le dio importancia.