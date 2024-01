Makoke se muestra dolida con las palabras de Laura Matamoros y responde: "No dejes que te envenenen"

Unas declaraciones a las que ha reaccionado Makoke en 'Así es la vida': "En ningún momento he dicho que conociera a Carlo hijo, coincidí dos o tres veces en mi casa, no le conozco, pero otra cosa es que pueda tener información. Tu padre me ha dado bastante información e independientemente de tu padre yo estaba en esa casa cuando Mar conoció a Carlo y, por lo tanto, tengo esa información. Yo me dedico a hacer mi trabajo y te aconsejaría que te vieras los programas porque yo de tu primo no he dicho nada malo, simplemente he dicho que es una víctima y que ha sido muy valiente de reconocer lo que dijo en la entrevista . Mírate los programas y no dejes que te envenenen ".

Además, Makoke se dirigía directamente a Laura: "Con esto zanjo, yo quiero coordialidad contigo como la he tenido. No entiendo este ataque porque no he dicho nada de tu familia y lo único que quiero es mi prioridad". Y es que afirmaba que le han "dolido" estas palabras de Laura: "Me ha dolido por lo mío, creo que hay personas que no se merecen esto. Es que ya no sé qué hacer, no me he metido con su primo. Quien ha dado la entrevista ha sido su primo, no yo. Yo estoy haciendo mi trabajo, comento las entrevistas que se hacen, no sé a qué viene ese ataque gratuito".