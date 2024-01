Makoke responde tras el comunicado del padre de Carlo Costanzia con pruebas: "¡Yo no miento!"

El padre de Carlo Costanzia niega en un comunicado haber hecho ningún tipo de declaración pública ni privada a ningún medio de comunicación periodista o colaborador de ningún programa

Tras la dura entrevista que concedía Carlo Constanzia en 'De Viernes' Makoke desvelaba en 'Fiesta' la reacción del padre de Carlo a todo lo que su hijo había contado sobre su infancia tormentosa.

Según confirmaba Makoke, Carlo estaba enfadado y dolido con las palabras de su hijo porque siente que es Mar Flores quien más daño hizo. Y la colaboradora leía un mensaje de este, previo permiso de Carlo, en directo: "Si yo sacara todos los documentos, audios y mensajes que tengo de Mar no podría volver a España, ella me pidió que volviera a ser su amante cuando ya estaba casado con Javier Merino".

Algo que no hacía ninguna gracia a Carlo Costanzia padre que emitía un comunicado unos días después de estas declaraciones de Makoke. El ex de Mar Flores aclara en este texto que "no ha realizado ningún tipo de declaración pública ni privada a ningún medio de comunicación periodista o colaborador de ningún programa". Y con esto desmiente haber hablado con Makoke, entre otras muchas afirmaciones.

Makoke responde en 'Así es la vida' al comunicado del padre de Carlo Costanzia

En 'Así es la vida' Makoke ha aclarado todo esto: "Yo no miento, dije que estaba autorizado por Carlo a ponerlo y traducirlo. Tengo todas las pruebas, ese mensaje está autorizado por Carlo que yo lo leyera, es verdad que no ha hablado con ningún colaborador ni periodista porque lo hace con una amiga que tenemos en común y esa amiga le dice que me autoriza a leerlo".

Makoke afirmaba que cuando lee este comunicado de Carlo Costanzia se pone en contacto con esta amiga: "Me dice que Carlo y me lo demuestra que no se refiere en ningún momento a mí, si no a todos los medios de comunicación, pero que no lo ha hecho por mí". Makoke mostraba a Sandra Barneda la conversación que demostraría esto, lo que la presentadora leía en directo.

Nuestra colaboradora ha asegurado que solo ha hecho su trabajo y que lo que dijo estaba autorizado: "El mismo viernes digo que con Carlo hace mucho que no hablo y que estoy hablando con una amiga en común y es el sábado cuando esta amiga se pone en contacto conmigo. Me manda un audio de Carlo". Audio que tanto Sandra Barneda y César podián escuchar.