Gabriela Guillén responde a las preguntas sobre los supuestos 13.900€ que le habría dado Bertín Osborne: “¿Tú me ves cara de miedo?"

“Muy bien, si lo dice Avilés, pues nada”, respondía divertida ante la insistencia de las preguntas y añadía: “¿Tú me ves cara de miedo? Estoy muy tranquila”. Los periodistas le confirmaban que Avilés dice tener pruebas y ella replicaba: “No voy a confirmar nada, no me voy a poner a ese nivel. No tengo que aclarar nada”, decía y se marchaba.