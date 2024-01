Gabriela Guillén, sobre los pagos que le hizo Bertín Osborne: ''Fueron dos transferencias para ayudarme con los gastos''

Una de las preguntas que más ha sonado desde que se conoció el embarazo de Gabriela Guillén es la de si Bertín Osborne la ha ayudado económicamente en algún momento y esta noche, la ex del cantante ha resuelto todas las incógnitas en ‘¡De viernes!’.

‘’En ningún momento él se ha ofrecido pagarme por mi silencio. Él voluntariamente se ofreció en ayudarme con dos transferencias y él libremente lo ha hecho hasta que salió diciendo en un programa una colaboradora que había pedido la prueba de paternidad que, de hecho, él no me lo pidió a mí’’, comienza explicando.

Gabriela cuenta que después de que Bertín pidiese la prueba decidió ‘ ’cortar cualquier tipo de ayuda’’ : ‘’Habíamos acordado que él me iba a ayudar en todo lo que necesitara y han sido dos transferencias’’.

La ex del cantante no ha querido revelar la cantidad de los pagos, pero ha desvelado que fueron para pagar el alquiler y los gastos: ‘’Han sido con motivo de ayudarme con el tema del embarazado han sido dos ocasiones y no más’’.