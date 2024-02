Alejandra Rubio habla tras sus fotos con Carlo Costanzia: "Hay veces que salen cosas muy temprano y no puedo dar una explicación de nada ahora"

Alejandra Rubio ha sido portada de 'Semana' fundiéndose en un apasionado beso con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores

Carlo Costanzia, ante las preguntas sobre su beso con Alejandra Rubio: "La próxima vez intentaré hacerme yo las fotos para sacarme yo el dinero"

"No te puedo negar la portada no es inteligencia artificial, desgraciadamente", dice la hija de Terelu Campos

Alejandra Rubio está en el centro del foco mediático tras las fotos en las que se le ve besando a Carlo Costanzia en la portada de la revista 'Semana'. La hija de Terelu Campos no quiere entrar en detalles, asegura que quiere tener "un poco de vida privada" pero sí dice que la portada es "evidente", se queja de que se hayan dicho barbaridades y lanza un claro mensaje.

La colaboradora de 'Así es la vida' está “bien” a pesar de la polémica pero tiene muy clara cuál va a ser su postura: “No quiero contestar porque de verdad quiero que esta parte de mi vida se quede para mí, me encantaría, sé que es complicado porque trabajo aquí, por la familia que tengo, la suya… pero me encantaría tener un poco de vida privada”.

Alejandra no quiere decir si esto es una pillada, algo esporádico, fortuito o algo más estable pero sí apuntaba que le conoce desde hace “tiempo”.

Alejandra Rubio aclara lo que no ha dicho ante los medios

La hija de Terelu Campos ha querido dejar claro que nadie puede transmitir ni cómo está ni qué piensa: "Yo no he hablado con nadie, todo lo que se ha dicho que he dicho, que nos estamos conociendo y un montón de cosas, yo no he hablado con nadie y eso me duele porque todos somos compañeros, no me parece justo que se digan cosas que se supone que yo he dicho".

Eso sí, Alejandra ni ha matizado ni ha negado lo que se ve en la portada: "Es evidente, no tengo nada que comentar sobre esto, no te la puedo negar, no es inteligencia artificial, desgraciadamente".

¿En qué punto está con Carlo Costanzia?

"Respeto mucho a la prensa, siempre he contestado a todo, no tengo problema pero no sé qué decir, me siento un poco acorralada", se quejaba la hija de Terelu Campos, que confesaba: "Tampoco puedo dar una explicación ahora, cada uno tiene sus tiempos, los tiempos de la vida, de las relaciones, yo ahora mismo no puedo decir nada concreto y no puedo ser más clara".

Y es que Alejandra cree que, a veces, las cosas "salen muy temprano": "No puedo dar una explicación de nada ahora mismo".

Eso sí, quería mandar un mensaje muy claro y es que sabe lo que hace: "Yo estoy bien, todo está bien, sé lo que hago con mi vida, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo tomo las decisiones de mi vida. Mi decisión es la que es y ya está".

Además, no entiende el porqué del revuelto mediático: "¿Que me ha pillado dándome un beso? ¡Guau! ¿Qué hacemos? No sé qué decir más, los tiempos..."

Alejandra Rubio se queja de las informaciones sobre ellos

"Se han dicho cosas tan feas que es lo único que me preocupa, que todavía estemos en este nivel", se lamentaba Alejandra, que asegura que hay quien ha dicho "barbaridades".

Además, la colaboradora respondía a quienes opinan y le aconsejan: "Tengo padres y no necesito que nadie ejerza de mi padre".

¿Por qué defendió a Carlo Costanzia?

Muchos entienden ahora por qué Alejandra Rubio defendió a Carlo cuando dio su entrevista en '¡De viernes!', pero la colaboradora negaba: "Estáis perdidísimos, si he hecho una defensa de Carlo en televisión es porque lo he creído así, no por nada, lo he defendido porque me ha dado la gana, porque creo en lo que dice y se acabó".

Carlo se mosquea con la prensa y Alejandra le defiende en directo