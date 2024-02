Exclusiva | Julián Contreras Jr. confirma a José Antonio Avilés que vive en Cuenca: "Me ha pedido por favor que no diga..."

Avilés, por su parte, asegura que Julián "ha sido muy torpe. Si él hubiera dicho: 'No quiero que saquéis dónde vivo, porque no tengo ganas de tener a la prensa...', yo lo respetaría". Y ha ido al grano: "Confirmo que me ha dicho que vive en Cuenca y que por favor no diga dónde vive". Pero ha matizado: "La realidad para que él no quiera que se diga dónde vive es que no quiere notificaciones judiciales".