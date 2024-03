“Yo esto lo tengo que aclarar… ayer estuve cenando con ella, en su casa nadie estaba fumando ni nada, no deja fumar a nadie, porque ella sigue recuperándose. Volvemos a este tipo de informaciones que no se tiene que hacer y que son muy feas”, aseguraba.

Alejandra también quiso aclarar el motivo que le llevó a no quedarse a dormir en el hospital mientras su madre estaba ingresada: “Yo trabaje el domingo y el lunes por la noche, como comprenderéis no me voy a ir al hospital a las 3 de la mañana. No he estado durmiendo con ella, no lo voy a negar. Yo tenía que trabajar y mi madre lo ha entendido perfectamente”.