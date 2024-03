Alessandro Lequio reacciona al mareo de Carmen Borrego: "Lo que quiere es regresar cuanto antes, aunque sea por repatriación medica"

Alessandro Lequio ha reaccionado al desmayo de Carmen Borrego: “Como se dice coloquialmente, creo que a Carmen le falta mili. El desmayo no es a consecuencia de la fatiga ni del hambre, sino que se podría definir como caprichismo existencial" .

Además, el colaborador ha añadido: “ Es una caprichosa. A mi me cae de maravilla, pero es como es. Creo que Carmen entró sabiendo perfectamente que es casi imposible que gane , entre otras cosas porque no está dispuesta a hacer sus cosas en una letrina y por eso su apuesta, creo yo, es una pronta expulsión y la guerra de los platós.

Por último, Alessandro Lequio sentenciaba: " Carmen lo que quiere de verdad, y así lo pienso, es regresar cuanto antes y hasta no le importaría que fuese como motivo de repatriación médica , así tiene una justificación”.

Además, se mostraba positiva: "¿Pasé un mal momento? Sí. ¿Me he recuperado? Sí. ¿Me duele un poco la costilla por la prueba de ayer? Sí. ¿Puedo con ello? Sí”, aseguraba la superviviente. Alejandra Rubio, sobrina de Carmen Borrego reaccionaba al estado de salud de su tía: "Me he asustado un poco. Venía en el coche pensando en qué había pasado. Lo está pasando mal".