"Debe ser un problema de salud mental, por eso lo ocultan"; los colaboradores opinan sobre el caso Kate Middleton

Esta imagen fue la primera difundida después de la operación médica a la que se sometió Middleton . Una intervención en la zona abdominal de la que la Casa Windsor no han querido desvelar nada más. La princesa de Gales dejó a un lado todos sus compromisos y desde entonces el Palacio de Kensington no ha especificado los motivos de su operación.

Lo cierto es que se esperaba que estuviese recuperada de la operación hace unas semanas, pero parece que no ha sido así. Hemos podido leer diferentes teorías, desde un desafortunado corte de pelo hasta problemas de salud mental. La única información que ha desmentido la institución monárquica es que Middleton no sufre cáncer.