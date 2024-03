“Sí, conozco a la persona con la que paseaba Carlo el otro día… de todas formas, lo siento por decirlo así, pero no sé en qué momento se pueden sacar estas fotos de una persona anónima , que no tiene nada que ver con esto. No sé…”, aseguraba visiblemente enfadada.

“ Yo sé lo que hace Carlo, igual que él sabe que yo estoy aquí o estoy allí o lo que se… ¡Tenemos amigos! Pero en qué cabeza cabe, cada uno tiene sus amigos, amigas… no pasa nada. ¿Qué pasa que por tener una pareja ya no puedes ver a los amigos?”, comentaba la colaboradora.

“Es que yo ya no entiendo nada… ¿Qué quieren más? Personalmente yo no conozco a la chica, pero sí sé quién es porque me ha hablado de ella… y vuelvo a repetir, no voy a explicar lo que hago con mi vida en mi vida privada. Lo acabo de decir, yo lo sabía ¿Qué más queréis?”, decía Alejandra Rubio en el plató de ‘Así es la vida’ en referencia a las fotos de su pareja con otra chica.