Almudena del Pozo, en ‘Así es la vida’: “María del Monte está convencida de que su sobrino no tiene nada del botín”

“María, lo que le ha trasladado a su círculo más cercano, es que, si su sobrino es culpable o no en este robo, ella no tiene nada que decir. Ella lo único que tiene que decir es que han sido víctimas de un robo, no sabe por parte de quien, no tiene por qué saberlo, para eso está la justicia”, comentaba Almudena en plató.