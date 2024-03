La posición de María José Campanario sobre que su hija estuviera con Pietro Costanzia: ""Se opuso a la relación desde el principio"

Leticia Requejo aseguraba que, tras conocer que esta relación había existido, hacía una llamada a Jesulín de Ubrique, este le cogía el teléfono, pero al preguntarle sobre Juls Janeiro y Pietro Costanzia le colgaba directamente: "Me ha dado la sensación de que no le sorprendía lo que le iba a contar, pero ha sido empezar a darle datos y me ha colgado, es decir, mucha gracia no le ha hecho y me ha pedido que no le llamemos más".