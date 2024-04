Carmen Borrego respondió a Paola Olmedo y Terelu Campos lanzó una pulla a su sobrino: lo que no vimos de la gala de ‘Supervivientes’

Ante las preguntas del reportero Alejandro Vigara, Terelu explicaba que que había pasado un momento de "terror" por no saber cómo iba a reaccionar su hermana ante las declaraciones de su hijo: "A lo mejor la gente no entiende que ha tirado de la fuerza de la verdad, en la vida hay cosas que por mucho que uno diga y quiera convertir una cosa en verdad, hay cosas que nadie puede arrebatarte, como la conciencia tranquila".

Y es que para la presentadora, su hermana es "una de las madres más grandes" que conoce y comentaba: "Yo he sido una madre mucho menos abnegada que ella, más cómoda, he tenido servicio para poder salir por la noche, cenar... No, mi hermana ha sido de las de estar con sus hijos".

"No voy a decir nada más, entendedme, estoy todavía en shock, quiero ver las cosas, no quiero adelantarme a ningún acontecimiento", decía Carmen pero, cuando le transmitían que según Paola no han tenido una conversación conciliadora es porque la colaboradora no ha querido: "Que diga lo que quiera, cada uno es responsable de sus palabras, yo soy responsable de las mías".