Exclusiva | Lo que Carmen Borrego dijo de su hijo y de su nuera antes de conocer el contenido de su exclusiva: "Quiero abrazarles"

Desde su regreso a España y hasta su reaparición en el plató de 'Supervivientes', Carmen Borrego ha estado aislada en una habitación de hotel donde le visitó el reportero de 'Así es la vida' Alejandro Vigara. Aún no sabia que su hijo y su nuera habían protagonizado una exclusiva en su contra y hablaba en términos muy distintos de ellos.

Tras apreciar su cambio de aspecto por el moreno de su piel y su bajada de peso, el reportero preguntaba a Carmen Borrego qué era lo que más deseaba en ese momento: "Tengo ganas de estar con los míos, recuperar mi vida, saber que he sido capaz de tirarme de un helicóptero a mí me da fuerza".

Carmen solo sabía que su hijo y Paola iban a separarse, pero no que la habían señalado a ella como una de las responsables de su ruptura. El reportero le preguntaba qué le gustaría decirles y la colaboradora de 'Así es la vida' respondía: "Me va a tener siempre, estoy para ayudar y no solo él, Paola también. Todo el mundo tiene que entender que es la madre de mi nieto y así la quiero considerar siempre".