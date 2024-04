Alejandra Rubio ha hablado con su primo, el hijo de Carmen Borrego: "Esto no lo entiende nadie y él lo sabe"

José María Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo, atacaron a Carmen Borrego en una exclusiva

Alejandra Rubio se mostró muy crítica con lo que había hecho su primo, José María Almoguera

"Lo he dejado clarísimo, lo que pienso, yo no lo haría, no lo comparto, no es mi forma de ser ni de actuar", decía Alejandra Rubio

Alejandra Rubio se mostró muy crítica con la entrevista que su primo, José María Almoguera, hizo contra su madre, Carmen Borrego. En el día en que la colaboradora regresa a 'Así es la vida', Alejandra anima a su tía y confiesa que ha hablado con su primo.

La colaboradora ha tenido una conversación con José María de la que no quiere dar detalles: "Para mí se queda", decía. Eso sí, reiteraba cuál es su postura: "No tengo que entender nada y menos esto, creo que esto no lo entiende nadie y él lo sabe, está muy clara mi posición".

"Lo he dejado clarísimo, lo que pienso, yo no lo haría, no lo comparto, no es mi forma de ser ni de actuar", continuaba diciendo Alejandra, que concluía siendo taxativa: "No me parece bien y ya está. No hay más que eso".

Carmen Borrego vuelve y se queda a unos metros de ver a su hijo

La colaboradora no ha visto a su hijo a pesar de que, con su regreso a 'Así es la vida', estaba a tan solo unos metros de él porque trabaja en el mismo programa.