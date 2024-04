Carmen Borrego: “Cuando nació mi nieto me dijeron que estaba en otro hospital”

La colaboradora de ‘Así es la vida’ responde a su hijo en directo desde plató

Carmen Borrego volvía al plató de ‘Así es la vida’ tras su paso por ‘Supervivientes’ y tras conocer la dura exclusiva que su hijo y su exnuera habían concedido a una revista anunciando su separación y cargando contra la colaboradora.

Borrego se sinceraba como nunca a solas con Sandra Barneda y César Muñoz en ‘AELV’. La colaboradora quiso aclarar todos los temas que la aludían de la entrevista que su hijo concedió a Semana.

José María Almoguera reprocha a su madre que anunciara el embarazo de Paola en una revista y la acusa de avisar a la prensa en determinadas situaciones familiares. “Siempre que he ido a casa de mi hijo, le he llamado antes para que esto no ocurriera”, aseguraba Carmen.

“Cuando nace mi nieto yo no estoy, no se me avisa, me entero por la televisión… y no me importa decirlo, porque yo lo que no voy a decir son mentiras, se me manda un mensaje y se me dice que están en otro hospital, no el que están. Yo no pensaba ir porque no quería causar ningún problema…”, devela Carmen Borrego

A la pregunta de cuál cree que es la intención de que la mientan, Borrego es muy clara: “La intención es que yo no vaya, evidentemente. Yo no iba a causar en ese momento ningún problema ni ningún estrés, creo que era un momento importantísimo en la vida de ellos, importaban ellos… importaba que venía un bebé al mundo al que yo querré siempre, me dejen verlo o no, tenga relación con él o no”.

“Yo fui a conocer a mi nieto porque mi hijo me lo pidió, yo, de hecho, le dije que era mejor esperar, precisamente, por el revuelo que había formado. Me sorprende que ahora digan que soy yo la que llevo la prensa a su casa, ellos saben positivamente que no, saben que he salvaguardado su intimidad siempre… que me ha caído de todo en un plató de televisión y nunca he hablado de ellos”, comentaba la colaboradora de ‘Así es la vida’ visiblemente afectada.

Carmen Borrego contesta a Gustavo

Carmen Borrego no solo ha tenido que enfrentarse a las duras declaraciones de su hijo, la colaboradora ha tenido que hacer frente también a las entrevistas que Gustavo concedió antes de su llegada a Honduras y nada más aterrizar en España:

Tras ver las imágenes, la colaboradora ha querido mandarle un mensaje: “Gustavo, hijo, tú también tienes que entender que te metiste en ‘GH’ cuando hacía una semana que había fallecido mi madre… en ese momento no estábamos ni trabajando en la tele y tampoco estábamos viendo el programa porque la situación nuestra en ese momento, porque nuestra situación en ese momento era de pasar un duelo muy jorobado… entonces, no es lo mismo”.