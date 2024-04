Carmen Borrego vuelve a 'Así es la vida', donde también trabaja su hijo: "Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, no es agradable"

José María Almoguera y su todavía mujer, Paola Olmedo, han cargado contra Carmen Borrego en una revista

José María Almoguera trabaja también en 'Así es la vida', aunque tras las cámaras

"Tú no puedes obligar a un hijo a que te quiera creo que no me quiere bien", decía Carmen Borrego

Tras 41 días desde la última vez que pisó el plató de 'Así es la vida', Carmen Borrego vuelve tras su paso por 'Supervivientes'. Su regreso se produce en medio de una vorágine mediática creada por la entrevista en la que le atacan su hijo y su nuera y la vuelta de la colaboradora al programa supone estar muy cerca de José María, dado que también trabaja en el programa.

"No quiero ponerle en una situación complicada, él sí me ha puesto a mí"

"Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, para mí no es agradable", confesaba Carmen, que cree que las cosas se tienen que "enfriar" pero dejaba claro: "No tengo ningún problema en mirar a la cara a mi hijo, saludarle y mirarle a los ojos, no sé si él lo tendrá conmigo".

Y es que José María estaba a tan solo unos segundos de distancia del lugar en el que estaba Carmen, en concreto, en el control de realización: "Estás a 50 pasos de aquí ¿No quieres mirarle a loso ojos?"; Carmen negaba: "No quiero ponerle en una situación complicada, él sí me ha puesto en una situación complicada a mí, pero yo jamás lo he hecho".

Pero ¿Qué ha podido pasar? En el pasado, Carmen tuvo un conflicto con su hijo y su nuera, pero asegura que la situación familiar ya se había normalizado cuando se fue a 'Supervivientes' y así se lo demostraba a Sandra Barneda.

En estos días, se ha planteado muchas cosas y cree que tiene "una ligera idea" de lo que ha pasado, pero no la quiere hacer pública: "No voy a contribuir a hablar mal de mi hijo y de su mujer ".

"Tú no puedes obligar a un hijo a que te quiera, creo que no me quiere bien", confesaba Carmen.

El sufrimiento de Carmen Borrego en el pasado

Carmen reiteraba que a lo largo de su vida ha tenido esta sensación muchas veces, lo que le ha provocado "mucho dolor" y añadía: "Tuve una enfermedad derivada de muchos problemas que había en mi vida en esos momentos y decidí que no me podían llevar por delante, ni mi hijo ni nadie porque tengo otra hija, familia que me quiere y nadie se puede llevar por delante la vida de nadie, nadie tiene derecho".

El conflicto que separó a Carmen Borrego y su hijo

Unos audios en los que Paola criticaba a las Campos en general y a Carmen en particular, supusieron el inicio de un conflicto que empeoró con la portada en la que la colaboradora anunciaba que iba a ser abuela. Carmen contó que la entrevista estaba consensuada con el matrimonio antes de que los audios salieran a la luz y que fue tarde para pararla cuando José María se lo pidió.

Ahora, ellos le reprochan esa entrevista y Carmen recuerda que en aquel momento se mantuvo "bastante al margen": "No fui responsable de lo que ocurrió, no hablé mal de nadie, no he hablado de la familia de su mujer ni voy a hacerlo. Su mujer sí ha hablado de mi familia, de mí, pero de todo eso se me hizo responsable a mí. Es difícil entenderlo, comértelo pero veo que a día de hoy me sigue haciendo responsable de aquello que ocurrió".

Recuerda que Paola ha dicho que es "muy rencorosa" pero que ella no lo es: "El odio no entra en mi vida, así me educó mi madre y creo que en estos momentos, viendo cómo estoy gestionando esto, donde esté, estará muy orgullosa de mí".

Carmen Borrego asegura que le mintieron cuando nació su nieto

Carmen ha desvelado también algo que nunca dijo y es que, cuando nació su nieto, alguien la engañó: "Cuando nace mi nieto, yo no estoy, no se me avisa, me entero por la televisión y no me importa decirlo porque no voy a decir mentiras, se me manda un mensaje y me dicen que están en otro hospital, yo no pensaba ir".

La colaboradora explicaba que no tenía intención de ir para no generar más revuelo mediático, con lo que no entiende que le mintieran: "A los tres días, me llama para que le conozca y le contesto que esto estaba en ebullición, que estaba loca por conocerle, pero que si me tenía que sacrificar, esperaba 15 días y él me dijo: 'No, vienes ya. Me sorprende que ahora digan que soy yo la que lleva la prensa a su casa".

La reconciliación tras el conflicto

Carmen niega que, tal y como dice su hijo, su reconciliación se produjera después de que falleciera María Teresa Campos: "Fue antes, creo que me he portado muy bien siempre con ella, con mi hijo sin duda, con mi nieto, pero también con sus hijos".

