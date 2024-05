Lorena Morlote denuncia sufrir amenazas de su excolaborador tras el robo en su peluquería: "Voy con todo a por ti"

A su polémica con Makoke, Lorena Morlote suma ahora el conflicto con un excolaborador de su peluquería. Los problemas comenzaron con un robo que el partner de la estilista sufrió en su local, donde tenía un espacio habilitado para vender su ropa. Él le reprochaba que no hubiera tomado medidas, hacía ciertas insinuaciones y, ahora, le envía un burofax en el que le reclama más de 50.000 euros en total.

Sin embargo, un excolaborador de Lorena, que vendía su ropa en un espacio habilitado de la peluquería y que denunció el robo, se quejaba y es que durante el robo se llevaron gran parte de las prendas: "De la peluquería no tocaron nada, ella tenía un bolso de 7.000 euros y no lo tocaron".

Lorena dice no haber recibido nada pero sí se quejaba: "Yo alucino, ha cerrado el contrato de la ropa gracias a mí, es que manda narices un tío que le he ofrecido mi casa, mis famosos... He llamado a todos los famosos para que lleven esa firma".