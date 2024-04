Lorena Morlote vuelve de 'Supervivientes' y niega haberse burlado de Makoke: El intenso cara a cara

Lorena y Makoke eran amigas y la colaboradora era una habitual de su peluquería

Lorena niega haberse burlado de Makoke en Honduras, a pesar de las imágenes en las que sale criticándola

Makoke alucinaba al ver que su amiga Lorena Morlote le critica junto a Laura Matamoros: "Me he quedado flipada"

Después de la gran decepción que le ha supuesto a Makoke ver cómo su amiga Lorena Morlote no le defendía en su estancia en Honduras, como algunas de las palabras que ha dicho sobre ella, llegaba el momento de que ambas se volvieran a ver las caras con la llegada de la ya exconcursante a el plató durante el 'Supervivientes: Tierra de nadie' tras su expulsión el pasado jueves.

Lorena Morlote ya estaba en España tras tener que abandonar Honduras por la decisión de la audiencia y Carlos Sobera le daba entrada en en plató, momento en el que volvía a encontrarse con la que era su amiga antes de irse a Honduras y tras todo lo que ha ocurrido.

La decepción de Makoke con Lorena Morlote

Desde que escuchase cómo Lorena Morlote se refería a ella con Laura Matamoros y los momentos en la que la peluquería no habría estado a la altura como amiga, Makoke ha asegurado en varias ocasiones que no se esperaba esto y que era algo que le sorprendía.

"Me ha impactado, será porque quiere hacerle la pelota a Laura de alguna manera, me ha extrañado", decía Makoke en el plató de 'Supervivientes'. Como también ha ido explicando en diferentes platós de la cadena cómo se sentía con lo que iba viendo de Lorena con el paso de los días en Honduras.

El cara a cara de Lorena y Makoke en plató

Lorena Morlote ha vuelto de Honduras y se ha reencontrado con Makoke en plató. Las examigas se han saludado dándose dos besos, aunque pronto han empezado a llover los ‘zascas’ entre ambas.

Cuando Morlote se sentaba en la mesa de plató, Makoke aseguraba estar enfadada, a lo que la recién llegada de Honduras ha respondido: “Estoy para hablar las cosas. En la vida lo más importante es hablar las cosas”.

Tras ver un vídeo del paso de Lorena por ‘Supervivientes’, Makoke ha explicado qué es lo que más le ha molestado: “Que te diga Laura “Makoke no es tu amiga” y te quedes callada, ¿cuántas veces te has dado golpes en el pecho diciendo que como me ha ayudado Makoke no me ha ayudado nadie?”.

“Yo no le he dicho que tú no eres mi amiga, lo ha dicho Laura (…) Ha habido muchísimos momentos que te he defendido y se lo he dicho a Laura”, ha asegurado Lorena.

Pero a Makoke no le ha convencido la explicación de su expeluquera y amiga y ha continuado con sus reproches: “No se ha visto. Lo que he visto es reírte de que si ‘Makoke a la calle’, con que si me vais a vetar… Yo encantada de seas amiga de Laura, pero no participes en las burlas que me han hecho”.