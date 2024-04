Lorena Morlote tiene un mensaje para Laura Matamoros tras saber cómo está la situación en España

Lorena Morlote y Laura Matamoros se hicieron amigas en Playa Limbo pese a que no partían de la mejor situación porque la peluquera de los famosos era íntima de Makoke , la que fuera madrastra de la influencer. Tras su expulsión y posterior llegada a España, la estilista ha protagonizado varias broncas en diferentes platós con la ex de Kiko Matamoros y ha reiterado que quiere mucho a Laura y que sí siente que sea una amiga de verdad.

Tanto es así que la única razón por la que no querría ser la repescada de 'Supervivientes 2024' es porque de esa manera su amiga podría quedarse en Honduras. Antes de conocer la decisión final de la audiencia, que implica que las amigas no puedan estar juntas en los Cayos Cochinos de nuevo porque solo una podrá volver al concurso, la peluquera ha compartido un vídeo en sus stories de Instagram en el que simula que habla por teléfono con la hermana de Anita Matamoros.

"Es una pena porque por primera vez competimos las dos. Si no voy yo, que te quedes tú; y si no te quedas tú que vaya yo. Es una pena porque me encantaría ir y que estemos juntos otra vez los tres", ha comentado Lorena, a la que le gustaría mucho volver a compartir momentos en Honduras junto a Laura y Kiko Jiménez, sus compañeros originales de Playa Limbo: "Todo el mundo de dice tanto en la calle como en los aviones que cojo que éramos la playa más divertida, que daba gusto vernos".