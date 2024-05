"Me gusta. Es una resiliente", ha comentado el comunicador, que cree que Alejandra ha sabido buscar su hueco en los platós y que sus primeras intervenciones en televisión hace ya cuatro años no fueron tan desacertadas como dijeron muchos colaboradores aquellos días: "Recuerdo las hostias que le dieron durante sus primeras participaciones en televisión porque era hija de su madre. Muchas de ellas fueron innecesarias y poco generosas".

"Me gusta cómo se desenvuelve. El apellido Campos no le pesa – como sí le ha sucedido a su madre y a su tía – y se le nota. Opina sin cortapisas, importándole poco que sus declaraciones puedan caer como una bomba en la fortaleza del clan", ha añadido Jorge Javier, que cree que el éxito de Alejandra está en expresarse con total libertad y en la forma en la que siempre ha concebido a María Teresa Campos: "Para ella su abuela es, sobre todo, su abuela. Y no Teresa Campos, la legendaria presentadora cuya sombra ha perseguido durante toda la vida a Terelu y a Carmen".