Exclusiva | Gema Fernández desvela la identidad del topo del hijo de Carmen Borrego y su mujer: "Es una expareja de Paola"

Sin embargo, también se ha señalado a Carmen Borrego y, para hacer justicia, Gema Fernández ha querido desvelar la identidad de este topo: "He decidido contarlo porque me parece injusto. Lo justo es que la gente que nos ve sepa quién es el topo".

"El topo que filtra toda la información relacionada con Paola y con Jose, que a mí me conste, es una expareja de Paola Olmedo", anunciaba la periodista, desatando las especulaciones. Eso sí, apuntaba que no sabe si gana dinero a cambio de las informaciones que filtra.

Pero hay más y es que durante la reunión del programa, José Antonio Avilés se ha dado cuenta de algo y es que hace poco tiempo recibió una información sensible de la pareja, tanto que no se podría publicar sin autorización, y su informadora tiene algo que ver con el topo del que habla Gema Fernández: "Si te vas a su perfil, encuentras fotos del topo con mi informadora".

"Yo he estado tranquila, siempre. Ni lo he hecho ni lo haré, no me quita el sueño", decía la colaboradora de 'Así es la vida' y añadía que no se va a pronunciar sobre si tenía sospechas en esta dirección.