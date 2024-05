Alejandra Rubio ya conoce a Mar Flores: "Yo llevo muy bien estas cosas"

Carlo Costanzia aseguró en su entrevista en '¡De viernes!' que aunque él conoce a la madre de su chica, Terelu Campos, Alejandra Rubio todavía no había coincidido con su madre, Mar Flores. Sin embargo, el encuentro se ha producido y la colaboradora nos cuenta cómo ha sido en 'Así es la vida'.

"Sí, fue por casualidad", comentaba la colaboradora y añadía que el momento fue "fenomenal", se quejaba de la trascendencia mediática: "No nos da tiempo a nada, todo sale, yo no me lo esperaba que lo contaran".