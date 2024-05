La versión de Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia: su ruptura y su discusión cuando ya estaba con Alejandra Rubio

Jeimy Báez acusó a Carlo Costanzia de haberse puesto en contacto con ella cuando ya estaba con Alejandra Rubio

"Le eché de mi casa el 20 de enero", contaba del hijo de Mar Flores

Carlo Costanzia responde decepcionado a su exnovia Jeimy: "Me echó de casa y me quitó la pulsera telemática"

Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' y no solo ha abordado las polémicas que le rodean, también ha hablado de su relación con Alejandra Rubio y ha respondido a su exnovia, Jeimy Báez. Dice estar decepcionado, niega sus palabras pero ¿Cuál es la versión de ella? ¿Qué ha dicho Jeimy de su relación con el hijo de Mar Flores?

Carlo esquivaba la polémica con Jeimy durante su intervención en '¡De viernes!¡, pero finalmente confesaba que no entiende su actitud: "A mí me han enseñado otras cosas. Yo, en la vida, me sentaría a hablar mal de nadie".

Es más, la acusa de haberle "echado" de casa, piso del que él tenía "un contrato": "Me voy porque no quiero discusión. Me echa de casa, me deja sin mis enseres, me quita la pulsera telemática que es una cosa que me ha costado mucho tener... es cuanto menos frustrante y me parece sorprendente que encima se me ponga de malo y mujeriego".

La primera intervención de Jeimy Báez en televisión: acusó a Carlo

"Cuando veo esto siento una gran tristeza al ver que una persona no era así y que luego ha hecho esto. Ha sido una gran decepción, no me lo esperaba", decía Carlo, pero ¿De qué le acusó Jeimy? La primera vez que intervino en televisión fue asegurando que Carlo se puso en contacto con ella cuando ya le habían fotografiado con Alejandra Rubio.

"Le eché de mi casa el 20 de enero", narraba Jeimy, explicando que se conocían desde hacía tres años y que se torció en el peor momento para ella, cundo sufrió una importante pérdida familiar y él no se comportó como esperaba: “El piso lo conseguí yo y lo avalaron mis padres, él estaba aquí sin hacer nada, me humilló, me hirió y lo eché de mi casa”.

Al parecer, la joven encontró en su ordenador “unas conversaciones” a tres días del aniversario de la muerte de su hermano: “Entré en pánico, llamé a mis padres, que Carlo se tenía que ir de mi casa sí o sí y todo fue un caos (...) Yo he estado hospitalizada por este tío, lo único que quiero es que me olvide. Fue por toda la situación que él me puso a la hora de salir de mi casa, llamar policía, él salir corriendo, la situación fue muy complicada”.

Pero además, le acusaba de haber intentado solapar las relaciones: “Lo que me extraña es que ayer él me escribiera, que no se podía creer todo lo que estaba pasando, que esto no tenía que ser así, que lo único que quería era crecer a mi lado y sus palabras de siempre, que son empalagosas”.

Las pruebas de Jeimy: enseñó sus mensajes a Ana Rosa Quintana

Es más, la joven visitó el plató de 'TardeAR' para mostrar su pruebas a Ana Rosa Quintana: "Sigo sin creerme todo esto. Nunca he querido y nunca querré a nadie como te quiero a ti y eso solo Dios lo sabe", leía la presentadora, que añadía: "Solo Dios lo sabe porque Alejandra no, desde luego".