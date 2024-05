En un primer momento, Carlo no quiere hablar demasiado de este tema porque dice que quiere lavar los trapos sucios en privado y que lo que han hablado se queda en privado, pero sí que da ciertos detalles que denotan su malestar con su expareja: "A mí me han enseñado otras cosas. Yo, en la vida, me sentaría a hablar mal de nadie".

"Me echa de casa, de una casa de la que yo tenía un contrato, me voy porque no quiero discusión. Me echa de casa, me deja sin mis enseres, me quita la pulsera telemática que es una cosa que me ha costado mucho tener... es cuanto menos frustrante y me parece sorprendente que encima se me ponga de malo y mujeriego", añade Carlo.