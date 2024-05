Este fin de semana Isa Pantoja ha celebrado la primera comunión de su hijo Alberto , una ocasión especial en la que no han estado presentes ni Isabel ni Anabel Pantoja . La ausencia de su prima en esta celebración ha sorprendido mucho y es que, aunque ella ha asegurado que no había podido acudir por encontrarse en Nueva York por el estreno de una serie, Alexia Rivas lo negaba: "Ella se va el día siguiente de la comunión. El día de la comunión ella estaba en Madrid ".

Anabel no ha querido dar más explicaciones sobre su falta en la comunión de Albertito. Grabada en el aeropuerto a su regreso a España, la sobrina de Isabel Pantoja no ha querido responder a las preguntas sobre su ausencia. "No te voy a contestar", se limitaba a decir, para más tarde estallar en redes sociales. "Qué mentes retorcidas y qué almas malignas que solo quieren hacer daño. No me lo hacéis, al revés”, escribía.

Frente a las informaciones de que Anabel podría no ido por Isabel Pantoja, según afirman fuentes de 'Así es la vida', lo cierto es que no todos los colaboradores del programa están de acuerdo con esta versión. "No tengo ninguna duda de que ella no ha ido a esa comunión porque no quiere un problema con su tía. Isabel Pantoja no permite ese tipo de cosas", opina Gema Fernández, destacando que ahora Anabel trabaja con Isabel. En este sentido, Carmen Alcayde cree que ha habido un "distanciamiento".