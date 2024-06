El momento en que Anabel Pantoja anunció el embarazo a su chico: ¿Miente con su vídeo en redes?

'Así es la vida' se hacía eco de esta publicación pero el presentador César Muñoz nos advertía: "Creo que no ha sido sincera" ¿El motivo? Anabel ya había hablado de ese momento pero de una forma muy diferente.

Fue en su posado en 'Lecturas', donde anunció su embarazo y comentaba que no estaba junto a su chico en el momento en que se enteró de que esperaba un bebé: "Llamé a David por videollamada y le enseñé el test positivo. Se le quedó una cara de sorprendido y me dijo: 'Vamos a esperar como si no pasara nada hasta ir al médico".