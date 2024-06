Gabriela Guillén reaparece ante los medios en un evento público: "¿Cómo se llama a mi hijo? Os vais a quedar con la duda"

"Estoy muy bien y muy tranquila", decía Gabriela Guillén ante los medios. La esteticista aparecía en el acto radiante con un look brillante pero eludía dar detalles. Eso sí, hacía una advertencia cuando le preguntaban por el nombre de su bebé: "¿Cómo se llama a mi hijo? Os vais a quedar con la duda porque por mi boca no va a salir". Ella no quería dar detalles pero Almudena del Pozo sí nos contaba algo del niño y es que su nombre de pila es compuesto.