Alejandra Rubio rompe a llorar tras las duras críticas que está recibiendo por su embarazo: "Me dicen cosas muy crueles"

La hija de Terelu Campos no ha podido aguantar las lágrimas y se ha desmoronado por las críticas que está recibiendo

Sandra Barneda le ha consolado y ha dicho que la entiende: "Es muy complicado de lidiar"

Alejandra Rubio estalla contra las críticas de algunos compañeros de programas: "Me da vergüenza, han sido crueles"

Alejandra Rubio se ha sentado en 'Así es la vida' para hablar sobre la entrevista del pasado 28 de junio de Carlo Costanzia en '¡De viernes!' En el programa, el italiano se reencontró con Terelu Campos en el plató después de la exclusiva sobre el embarazo de su hija.

Sin embargo, debido a las duras críticas que están recibiendo la hija de Terelu y Carlo Costanzia, Alejandra Rubio se ha derrumbado en directo y no ha podido seguir respondiendo al vídeo del reencuentro que tuvo su madre con su pareja. La nieta de María Teresa Campos ha roto a llorar.

Alejandra Rubio ha comentado que tanto Carlo como ella lo están pasando mal por todos los comentarios maliciosos que están recibiendo tras la exclusiva: "Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. Han hecho todo lo posible, pero no lo van a conseguir y ya está".

Entre lágrimas, la hija de Terelu Campos ha explicado que no quería llegar a este punto porque se está criticando su vida. Alejandra ha señalado que la gente podría haber destruido su relación: "Ha sido súper duro porque se podrían haber cargado esto. Las barbaridades que hemos escuchado en redes y hasta por la calle".

Sin embargo, también ha confesado que hay personas que sí les han felicitado y se han comportado bien con ellos: "Hay gente majísima y te dan la enhorabuena y hay otra gente que no es así. Y te dicen cosas crueles y sufro. Me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo".

Sandra Barneda ha intentado calmarla y ayudarla: "Te entiendo muchísimo, es muy complicado de lidiar. Si estuvieses esperando un hijo no sé cómo lo llevaría". Alejandra se lo ha agradecido y ha llegado a la conclusión de que siempre la van a criticar: "Me van a poner verde igual por encima haber llorado. Me van a poner mal haga lo que haga".

Alejandra Rubio habla sobre los comentarios que recibió Carlo Costanzia de su ex

A pesar de las lágrimas, Alejandra ha podido comentar el vídeo sobre el reencuentro de Carlo Costanzia y su madre en el plató de '¡De viernes!' Alejandra ha defendido que ha visto a Carlo Costanzia muy sincero en la entrevista, pero lo ha pasado mal por él porque no está acostumbrado: "Se pone muy nervioso".

Los colaboradores de 'Así es la vida' han hablado sobre los mensajes que tenía Carlo Costanzia de su ex en el móvil. Alejandra Rubio ha aclarado que esos mensajes ya sabía que existían: "Los había visto antes de que sentara en televisión. Es muy fácil desmontar la versión de José Antonio. Todo eso lo he visto, no voy a entrar ahí. Estoy tranquilísima".

Por otro lado, ha comentado que la actitud de su madre con Carlo era completamente normal. Alejandra ha señalado que todo el mundo se habría sorprendido cuando Carlo se alteró tras las comprometidas preguntas que le estaba haciendo José Antonio en el plató.

Sandra Barneda aconseja a Alejandra Rubio en 'Así es la vida'