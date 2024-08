Iván Madrazo define a Sofía Suescun como un 'juguete roto': "Sus motos ya no se las compra nadie"

El ganador de 'Gran Hermano 10' ha comentado el debate final de 'Supervivientes All Stars', un programa muy tenso en el que los concursantes de la edición han podido hablar de los conflictos y de todo lo que han vivido en los Cayos Cochinos. Iván Madrazo no se ha callado y ha definido a Sofía Suescun como un 'juguete roto' de la televisión .

Sofía Suescun ha tenido varios enfrentamientos en el plató con Marta Peñate, ya que han sido las mayores enemigas de la edición. Sin embargo, la ganadora de 'Supervivientes 2018' no solo ha discutido con la actual vencedora del reality. Con Alejandro Nieto, Adara Molinero y Olga Moreno también ha tenido discusiones.

Iván Madrazo ha comentado que habla a los demás participantes con mucho desprecio : "Ver a Sofía hablar me certifica que es ¡un juguete roto! Habla con una prepotencia, con un desprecio con sus gestos hacia los demás carente de empatía, que te das cuenta lo equivocada que está en la vida. Y sobre todo lo reventada que está, ¡porque está muy reventada!"

El ganador de 'GH' ha cargado contra Sofía Suescun y ha señalado que sus 'estrategias' en el concurso no le han servido de nada porque el público de 'Supervivientes' no se las ha creído: "Sus motos ya no se las compra nadie. Por eso quedó la tercera y eso la tiene frita, aunque intente aparentar que está feliz. ¡Es mentira! Está reventada ella y la mami".