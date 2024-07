Nacho Palau carga contra Miguel Bosé: "No quiero ver más a este señor, se acabó"

Nacho Palau anuncia medidas legales contra Miguel Bosé

"No voy a pasar más por el aro. No quiero ver más a este señor. Se acabó, hasta aquí ha llegado la tontería", dice Nacho Palau de Miguel Bosé

Nacho Palau reaparece emocionado tras la muerte de su madre y desvela cómo se encuentra

Nacho Palau protagoniza una dura entrevista en 'Lecturas', revista en la que anuncia medidas legales contra Miguel Bosé por la situación con sus hijos. Él sostiene que ambos son padres de los cuatro, pero Miguel lo niega y aunque no le han concedido la filiación, ahora le acusa de no dejarle ejercer como padre.

"El verano pasado, los niños se fueron de vacaciones a Mallorca porque Miguel cogió casa allí. Tenían que haber vuelto conmigo para pasar la mitad del periodo vacacional en Chelva, pero Miguel no permitió que los hijos que viven con él vinieran conmigo. Mi madre se murió sin ver a los niños en condiciones", narraba Nacho, explicando que el encuentro se produjo en octubre pero su madre ya estaba "muy tocada" por su enfermedad.

Nacho Palau: "Miguel Bosé no me deja ejercer de padre como me dé la gana"

Así que este año, Miguel le habría dicho que los cuatro niños no se iban a ver en Chelva y que el encuentro sucedería en Mallorca de nuevo: "Me dijo que la casa era maravillosa y que a ellos les venía muy bien salir de Chelva. También me dijo que el año pasado me relajé mucho".

Nacho se queja de que, si quiere ver a sus "cuatro hijos juntos" tiene que ir a Mallorca, con lo que eso implica: "Tengo convivir con mi ex, con el que me llevo mal. Pero necesito un tiempo bueno con mis hijos".

Según Nacho, los niños que viven con Miguel "disfrutan una barbaridad" en Chelva y es allí donde puede estar bien con ellos: "En mi casa ellos se relajan, bueno se relajan entre comillas porque Miguel está siempre llamando, preguntándoles, ¿Dónde estáis? ¿Qué hacéis? Controlándolo todo".

"No me deja vivir, no me deja ejercer de padre como me dé la gana esos 15 días que estamos en verano. Ya no tenemos vacaciones, sé que esos niños me quieren pero si el tiempo que yo puedo tener con ellos, Miguel me lo mina y me lo complica, sufro. Y la relación se va perdiendo", asegura.

Nacho cree que si Miguel no quiere que los niños vayan a verle, los pequeños no lo harán y, aunque nunca les ha hablado mal del cantante y ha intentado "ocultarles la situación", esta vez sí les ha transmitido algo: “Papá Miguel tendría que haber cumplido este compromiso el verano pasado y no lo cumplió”.

"No voy a permitir quedar yo como un mentiroso, haberles dicho que iba a hacer para pasar juntos el verano en Chelva y que ahora no suceda. Lo he hablado con los niños que viven conmigo y entienden que papá Miguel debería haber respetado eso y están molestos", añadía Nacho, para quien Miguel es un "manipulador".

Por ello, decidió iniciar con su abogado "la demanda de ejecución" porque la sentencia sigue vigente: "No me concedieron la filiación y cada uno de nosotros vivimos con nuestros hijos genéticamente propios, pero demostré que teníamos un proyecto de familia, que éramos dos padres y que teníamos cuatro hijos".

"Me la refanfinfla cómo reaccione, la única manera de que entre en razón es judicialmente", cree Nacho, que ahora no quiere sufrir: "No voy a pasar más por el aro. No quiero ver más a este señor. Se acabó, hasta aquí ha llegado la tontería, he pasado del cariño a no querer saber de él".