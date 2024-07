Nacho Palau anuncia que va a demandar de nuevo a Miguel Bosé: "No me deja ejercer de padre"

Nacho Palau planea volver a llevar a los juzgados al cantante Miguel Bosé. El escultor valenciano ha considerado que su expareja no está cumpliendo las sentencias sobre lo que habrían acordado para no separar a la familia completa, es decir, a sus hijos. El titular de la portada de la revista 'Lecturas' es claro, Nacho Palau comenta que Miguel Bosé no le deja ejercer de padre.