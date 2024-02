Adrián Lastra se supera a sí mismo con un baile casi perfecto: "Es lo mejor que he visto en este programa"

La última actuación dejó a Adrián Lastra con mal sabor de boca. El actor madrileño defendió en la tercera noche de programa un jive junto a Sara García que, pese a gustar al jurado, no le dejó satisfecho .

Pese a los 40 puntazos que logró y que le colocaron en lo alto de la tabla, Adrián se mostró duro consigo mismo: “ Quiero alcanzar una perfección absurda y yo sé que no lo he hecho todo lo bien que sé, ahora solo quiero irme al baño a llorar ”.

Julia Gómez no tiene duda alguna: "Deja de decir que no eres bailarín porque eres uno de los mejores bailarines de este programa". Y es que a Adrián no hay nada que se le resista. El madrileño actúa, canta y baila, una auténtica estrella 360. ¡46 puntazos para Adrián y Sara!