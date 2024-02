Sheila Casas y Angelo Madonia viven su peor semana: "Si quieres puedes bailar con otro"

Sheila Casas no piensa rendirse. La concursante de 'Bailando con las estrellas' no empezó con demasiado buen pie su paso por el concurso, primero con una lesión de costilla que la mantuvo una semana alejada de los ensayos , y después con una mala valoración por parte del jurado y del público que la llevó hasta lo más bajo de la tabla.

Pero Sheila es todo fuerza y así lo ha demostrado en la cuarta noche de actuaciones defendiendo a la perfección un Freestyle Mambo, 'The time of my life', junto a su maestro de baile Angelo Madonia, con quien tiene un espectacular feeling sobre el escenario.