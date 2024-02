Mala Rodríguez logra su mejor puntuación bailando pasodoble pese a las quejas de su maestro: "No te concentras"

En esta cuarta semana de actuaciones , Mala vuelve a subirse al escenario de 'Bailando con las estrellas' de la mano de Álvaro Cuenca para defender un pasodoble, 'Desátame'. Aunque la semana de ensayos ha sido algo dura porque, en opinión de Álvaro, Mala no se concentra, lo cierto es que eso es algo que no se ha notado en una actuación para la que la artista se ha dejado la piel.

Los miembros del jurado, al igual que su maestro de baile, creen que Mala Rodríguez no se concentra lo necesario para defender las actuaciones sobre el escenario, sin embargo, Gorka Márquez opina que la cantante tiene una habilidad sorprendente a la hora de mover los brazos y las manos: "No suele ser lo normal en personas que no saben bailar".