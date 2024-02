Sheila Casas y Angelo Madonia enloquecen al jurado por su complicidad en el baile: "Aquí ha habido algo"

La pasada semana fue sin duda una de las más difíciles para Sheila Casas en el concurso. La concursante protagonizó un rifirrafe con su maestro de baile porque, según el italiano, ella no se toma demasiado en serio los ensayos . Pese a que la abogada abandonó la sala de baile llorando y harta de las críticas del bailarín, lo cierto es que la discusión acabó propiciando un acercamiento entre ellos que les valió para protagonizar días después la que sin duda fue su mejor actuación .

Ahora, en esta sexta actuación , Sheila ha demostrado una vez más que su lema es el trabajo y la constancia , defendiendo sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas' un espectacular jive junto a Angelo Madonia . Durante los ensayos , hemos sido testigos de continuo vaivén que tienen en su relación como compañeros de baile. Esta semana, ha habido cierto tonteo . Y no lo decimos nosotros, lo dicen tanto Jesús Vázquez como algunos de sus compañeros.

La complicidad entre Sheila y Angelo se percibe sobre la pista de baile, algo que quiere destacar Boris Izaguirre: "Has hechizado a este hombre", considera. "A mí no me engañáis, aquí ha habido algo por San Valentín. Lo noto en la pista", añade Antonia Dell'Atte. Por su parte, Blanca Li y Julia Gómez Cora son más estrictas en sus valoraciones.