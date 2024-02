Mala Rodríguez no convence con su baile contemporáneo y acaba llorando de emoción tras actuar

La semana de Mala ha sido especialmente difícil porque la artista y su maestro, Álvaro Cuenca, han tenido que preparar en una semana dos coreografías, algo que se ha notado a la hora de defender su número. Los jueces creen que la cantante no ha sabido entender lo que significa bailar contemporáneo y Boris hasta se ha arrepentido de salvarla: "Me pesa que Pinto ya no esté aquí, a lo mejor me he equivocado contigo". Mala logra, pese a los esfuerzos, 33 puntos.