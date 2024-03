El jurado cree que Adrián Lastra interpreta demasiado en sus bailes: "Actúas en exceso"

Lo de Adrián Lastra no es de este mundo. El actor ha demostrado semana tras semana que no hay disciplina artística que se le resista , entre ellas, el baile. Adrián sabe lo que es el trabajo duro y la constancia, y eso se nota en sus actuaciones sobre el escenario de 'Bailando con las estrellas'.

Mientras Antonia ha quedado fascinada con la manera que Adrián tiene de contar lo que baila no solo con su cuerpo, si no también con sus gestos, Blanca o Julia creen que el actor actúa en exceso: "La danza es en sí un lenguaje, no hace falta que actúes tanto, incluso que hables, tu cuerpo bailando es el que tiene que contar".