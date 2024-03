El maestro de baile de Elena Tablada pide dejar el concurso por la mala relación entre ambos: ''No conecta conmigo''

Para esta ocasión, Elena ha preparado un pasodoble, 'On the floor', junto a Adrián Esperón, su maestro de baile. ¿Cómo le habrán ido los ensayos ? Recordemos que, la semana pasada, vivieron su peor semana tras tener una tremenda bronca .

Con todo esto y dejando a todos con la boca abierta, el maestro de baile de Elena Tablada se ha pronunciado al respecto: ''No lo quería decir antes porque quería ser profesional y no causar ninguna problemática (...) Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo, podría decirse que no sirvo como su maestro así me lo ha dicho esta semana''.