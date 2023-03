Lamentan tener que nominar tras rechazar ir a Tierra de nadie









Los habitantes de playa Royal ganaron la segunda prueba de localización de este Supervivientes 2023, lo cual les otorgaba la capacidad de decidir dónde vivirán la próxima semana y asignar ubicación también para sus compañeros de los otros dos equipos. Decidieron repetir en playa Royal con los votos positivos de Manuel, Adara, Gema y, si acaso, Patricia. Diego y Jaime no estuvieron de acuerdo, pero se mostraron dispuestos a acatar la decisión de la mayoría. Por su parte, decidieron que los antiguos habitantes de Tierra de nadie fueran a playa Fatal y, por consiguiente, los antiguos habitantes de playa Fatal pasan a ser inmunes en Tierra de nadie. La decisión de los Royales no sentó nada bien a Diego y a Jaime. Los dos se creían más en peligro que sus compañeros y les interesaba tener una semana de inmunidad.

Después de rechazar la opción defendida por Jorge y Jaime, vimos hacer un drama de su turno para nominar a Gema y Manuel. Gema lloraba porque no quería dar su voto a ningún compañero y Manuel, líder del grupo, llegaba a decir que si llega a pensárselo hubiera perdido a propósito la prueba de líder para no tener que dar el voto directo a un compañero. La lógica dice que algo no cuadra, si no querían nominar su destino ideal era Tierra de nadie, donde son inmunes y, por tanto, no nominan. ¿Qué paripé es este?

La tesis de Diego es muy verosímil. Manuel, Gema y Adara no pensaban que el expulsado sería Jaime. Si no lo hubiera sido, tenían muy claro que iban a nominar a Diego y al propio Jaime. ¿Para qué irse a Tierra de nadie cuando se tiene de antemano el nombre de los dos nominados? Si llegan a saber que se tendrían que nominar entre ellos (Manuel nominó directamente a Gema) hubieran elegido la otra localización. Aunque tuviera razón debo decir que las quejas de Diego parecieron la reacción de un mal perdedor. Hubiera podido destapar la estrategia de sus compañeros sin que pareciera contrariado temiendo seguir los pasos de su amigo Jaime.

En los tres primeros párrafos ya he descubierto quien lidera a los Royales y el primer expulsado de la edición. Y es que este episodio me pareció definitivo para medir las fuerzas en el grupo que vuelve a liderar Manuel Cortés. El apestado del grupo es Diego. Entre los Fatales también hubo un elegido para encasquetarle todos los puntos a la hora de nominar. Se trata de Artur, que no tuvo su noche. Las nominaciones de anoche sirvieron para medir fuerzas en los grupos, pero volveré a esto más adelante en el apartado correspondiente. Lo que quería comentar explicando todo esto es la hipocresía de quienes afrontaban su turno para nominar con un drama máximo, afirmando que no querrían nominar a ninguno de sus compañeros. Si fuera verdad, se hubieran unido a Diego y Jaime en la votación que hicieron entre ellos para decidir dónde vivirán la próxima semana. Lo tenían muy fácil: para no tener que nominar bastaba con irse a Tierra de nadie.

Tan poco creíble es la innecesaria dramatización de los dos Royales en el momento de nominar, como que el expulsado muestre sorpresa cuando le llevan a otro lugar donde continuar su concurso por el momento. Sea ese sitio llamado palafito o playa de los Olvidados (apunten este nombre, que vamos a mencionarlo bastante los próximos meses). Jaime llegó poniendo cara de no esperar ese desenlace tras ser expulsado, aunque venga sucediendo esto mismo desde hacer varios trienios, con pequeñas diferencias. Jaime fue expulsado contra Ginés y Alma. Cuando el martes se salvó Diego pensé que los adaristas no habían podido por él, por lo que es justo señalar ahora que ha podido pasar lo contrario con Jaime.

Diego cuenta con un público fiel desde su participación en otro reality que no tiene Jaime, para muchos un desconocido. Este genera menos expectativas en el concurso que Alma, de quien se espera que sea una auténtica fábrica de broncas. Ginés, por su parte, llama la atención por ser singular. Terminará cansando, pero a quién no le va a interesar ver a un tipo que come hormigas y cucarachas así en crudo. De momento tiene asegurada su continuidad, más mientras esté en Tierra de nadie, donde no corre peligro. Porque mucho me temo que en otra ubicación sería nominado por todos sus compañeros, del mismo modo que sucede con Diego y Artur en sus grupos correspondientes.

Artur tuvo anoche otra sorpresa negativa aparte de quedar nominado. Jaime tenía que elegir a quien dar la ventaja y a quien el lastre para luego elegir un cofre donde se vería si tocaba una cosa u otra. No había ninguna duda de que la ventaja se la daría a Diego, pero no se podía saber que le otorgaría el lastre a Artur. Sus motivos para elegir a este concursante son tan poco creíbles como las lágrimas de cocodrilo por tener que nominar o la sorpresa al descubrir la playa de los Olvidaos. Dijo Jaime que elegía a Artur porque es un tipo fuerte que podría superar cualquier cosa que fuera ese lastre. ¡Madre mía! ¿Qué costará decir la verdad? Si hasta el clásico “porque tengo menos relación con él” es más sincero que esa absurda justificación. Abriendo el cofre elegido por Jaime descubrimos que sería aplicado el lastre a Artur. Consistía en tener que empezar la prueba de líder diez segundos antes. A pesar de lo anunciado sobre que sería la prueba de apnea al final se trató de una prueba de equilibrio que ganó Bosco entre los Fatales y Manuel entre los Royales.

Asraf va coleccionando agrias polémicas con sus compañeros. Ayer hablaba aquí de la que tuvo con Ginés y hoy debo hacer referencia a su enfrentamiento con Alma. Además de ser compañera, Alma es familia (no muy cercana) de Asraf, a la sazón novio de Isa Pantoja. Resulta que el segundo apellido de Antonio José Cortes, padre de Manuel y Alma (y más conocido como Chiquetete), es Pantoja porque él e Isabel Pantoja madre son primos. No me hagan decir el nombre de la relación familiar entre Alma y Asraf, pero algo se tocan. Lo más llamativo de la discusión que ambos tuvieron es que Alma le acusó de hacer las cosas cuando tiene las cámaras delante. Me llama la atención porque no es la primera que lo dice. Ginés afirmó lo mismo cuando discutían. Y no me creo que se lo hayan inventado los dos. No sé si fue más curiosa esta discusión o la que hubo en la palapa entre Sergio y Arelys. En este caso se nota que hay algún tipo de cuenta pendiente de Sergio previa al concurso, Arelys como con Asraf.

Observatorio de nominaciones

Así nominaron los dos grupos:

Playa Fatal

Artur > Sergio

Sergio > Artur

Raquel A. > Artur

Raquel M. > Artur

Artur podría cambiarse el nombre por “Con todo el dolor de mi corazón” porque es lo que dijeron las dos raqueles a la hora de nominarlo. Se trata del nominado unánime del grupo. Bosco, el líder, dio su nominación directa a Sergio.

Playa Royale

Adara > Diego

Diego > Adara

Gema > Diego

Diego fue el nominado unánime del grupo de los Royales, mermado tras el abandono definitivo de Patricia. Como ya dije antes, el líder Manuel nominó directamente a Gema.

Los nominados son, por tanto: Artur, Sergio, Diego y Gema. Como dije antes, la unanimidad de ambos grupos nominando señala los concursantes proscritos (Artur y Diego, con Sergio siguiendo bien cerca). No creo que corran peligro Gema ni Artur, y no sería justo que fueran expulsados porque están demostrando ser bastante capaces. Creo que Sergio tiene todas las papeletas para salir, aunque Diego volverá enfrentarse a la furia de los adaristas y de tanto ir el cántaro a la fuente igual se termina rompiendo alguna vez.

En el recuento diario de abandonos y amenazas de abandono podemos señalar que Patricia se fue y Katerina se queda. Patricia (a la que Jorge Javier comparaba anoche con Bernarda Alba, pero a mí más se me parece a Siempreviva, la terrorífica muñeca del maestro Joao) entró en la palapa con su petate (solo lo llevan los nominados, candidatos a la expulsión), lo cual daba idea de cómo terminaría la noche. Ni siquiera la amenaza de retirada de la TV sirvió para convencerla de quedarse. Como dije otro día: tanta paz lleve como descanso deja. Y anoche se sumó Katerina a la petición del protocolo de abandono. Hubo varios momentos que me pareció imposible un cambio porque vi a la rusa muy convencida de marcharse. La llamada de su padre algo debió hacer, sobre todo cuando le dijo algo así como: “no iras a querer contarle a tus hijos que abandonaste por unas pulgas”. Al final decidió quedarse y entró en la palapa con la buena noticia de que será inmune esta semana.

El gato en vídeo

