Asraf se derrumba como nunca antes tras una discusión con Alma Bollo: "Y eso que somos casi familia"

Alma y Asraf siguieron discutiendo en la misma línea de reproches, alzando el tono. "Y eso que somos familia. No quiero imaginar si eso no lo fuéramos", comentó Asraf. Después, el concursante se derrumbó por completo entre lágrimas .

En la Palapa, ambos supervivientes pudieron escuchar el vídeo. "Yo hago cosas desde primera hora de la mañana. No paro en todo el día. En eso creo que se equivocó Alma", comentó Asraf. Su compañera matizó que no paraban "todos" y revelaba que después le pidió perdón porque cuando se enfada no mide el límite. "Al final la confianza da asco y explotas con una persona a la que conoces", decía.