Artur evita la confrontación con Raquel Mosquera

Tengo dudas de si Artur está acertando o no con su estrategia frente a Raquel Mosquera. Veo a uno evitando la confrontación frecuentemente y a la otra con evidente gana de que esta sea su primera pieza de caza. Como Raquel M. no está pescando en este Supervivientes 2023 (tampoco lo hizo en 2018) pretende arrastrar al grupo a coger caracolas y, en sus ratos libres, dar caza a algunos de sus compañeros. Aparentemente, está utilizando en ello balas de fogueo, de esas que no matan, aunque tampoco sé si es por precaución o por incapacidad para conseguir munición más contundente.

Mosquera hace casi siempre algo contrario de lo que dice, además de justificar todo el rato su inactividad. Dicen quienes la conocen y han coincidido con ella en el concurso (anoche en el programa había un par de exconcursantes de su misma edición anterior) que se activa cuando aparece la cámara y les está enfocando. Es entonces cuando se pone a buscar cocos o hace planes de ir a por caracolas. La falta de respuesta del grupo no es tanto por lógico rechazo a que nadie les marque el ritmo como porque se han dado perfecta cuenta de la maniobra. Si no hubieran aparecido las cámaras la propuesta de Raquel M. habría esperado un momento mejor.

Cuando Raquel M. dice que ella podría haber abierto un coco del que terminó encargándose Artur quiere decir que no lo hizo por la razón que fuera. Y si el coco está rajado y ha perdido ya todo su jugo es capaz de echar la culpa al primero que pilla. Por cierto, lo de abrir cocos verdes, por mucho que hayan caído poco antes, no parece un buen negocio porque está claro que todavía necesitan algún tiempo de maduración. Le faltó a Mosquera decir el otro día en un total a cámara que el coco lo había cogido Artur. Lo que sí dijo es que ella había podido acabar de abrir el coco, sin explicar por qué no lo hizo. También dijo en los primeros días de esta aventura que ella podía haber hecho el fuego, con claro resquemor porque se le había adelantado Asraf. Han pasado ya casi dos semanas y todavía no lo ha conseguido.

Tanto que se justifica Raquel M. y siempre parece olvidarse de explicar por qué no hace todo aquello que es capaz de hacer, tal como se encarga de proclamar a los cuatro vientos y ante cámara en la isla. Está claro que ella pretende por todos los medios que puede evitar una sensación en la audiencia que le perjudicaría claramente. Me refiero a que sea evidente lo que todos saben: no hace ni el huevo, pero pretende dar la sensación contraria. Al tiempo que se esfuerza en minar el crédito de sus compañeros. Como digo, de momento ha entrado en Artur uno de sus objetivos principales.

Por todo lo dicho anteriormente dudo de que Artur deba seguir haciendo como el oye llover cuando Raquel M. se apresura a acercase de nuevo al grupo en cuanto ha visto un cámara acercarse. De momento está evitando la confrontación, como dije antes, y está desaprovechando la oportunidad de que lo conozcamos mejor. También entiendo su postura, mucho menos arriesgada que si decide hacer frente a Raquel y quitarle la máscara. Se le puede volver en contra si pone en aprietos a su compañera, una de las de mayor edad del grupo (solo la supera Arelys por dos años). Una parte de la audiencia castigaría entonces a Artur para manifestar su compasión con Mosquera. Si bien también podría pasar en caso de que decidiera plantarle cara a su compañera que la audiencia aprobase su gesto de valentía. En ese caso lamentaría no haberlo intentado antes.

Artur está en una encrucijada, aunque pienso que su opción seguirá siendo evitar mayor confrontación con nadie, lo cual no le asegura la permanencia en el concurso. También podría ser que la audiencia rechazase algunos comportamientos de Raquel M. y se terminase cansando de un Artur más tibio y descomprometido de lo que debería ser. Si se salva esta semana de la expulsión hará bien en dejar de hacer oídos sordos con su compañera de grupo y mostrar que tiene algo de personalidad.

Fue salvado de nuevo Diego. En la ceremonia de salvación primero se confirmó que continúa nominado Artur, luego Gema y finalmente Sergio. Los tres peligran mañana y, si soy sincero, no deseo que sea expulsado ninguno de ellos (algo utópico). También confieso que, por mucho que la critique, creo que Raquel M. debe durar en el concurso porque está dando más contenido que la mayoría. Solo hay dos concursantes que no se han ganado el sitio hasta el momento. Me refiero a Arelys y Bosco, mimetizados con el entorno hasta parecer transparentes. De Bosco no se puede destacar ninguna mala acción, pero tampoco una buena. Arelys, por su parte, sigue poniendo cara de asco ante casi todo. Si le cantan el cumpleaños feliz a Katerina lo ve mal, si ve a Asraf practicando la apnea también. Me voy a reír el día que se jueguen la inmunidad del líder con una prueba de apnea y Asraf aguante más que Arelys, lo cual depende de la práctica, fundamentalmente.

Anoche conocimos la buena noticia de que se reorganizan los grupos en la gala de mañana. El azar decidirá la nueva organización, formándose solamente dos grupos que se jugarán su ubicación en una prueba de localización. Así es que Tierra de nadie desaparece. Dije hace días que organizar en tres grupos la convivencia deja a todos demasiado reducidos. Y, en realidad, desde el jueves pasado no son tres sino cuatro, teniendo en cuenta al habitante de playa Olvidados. Otro inconveniente de la organización actual era que hubiera tantos concursantes inmunes. A partir de ahora solamente lo serán los dos líderes. Dijo Carlos Sobera que “todo va a cambiar” y no mentía.

Obligarles a comer cosas raras (tipo mocos de vaca) tiene menos sentido desde que está Ginés. Asco da verlo en todo caso, pero es un auténtico espectáculo comprobar cómo es verdad que se lo come todo (según propia confesión). Si coinciden en el mismo grupo él y Gema que no se descuide esta porque en un arrebato de hambre igual se la come. Y en un par de bocados.

Hablando de comer, la prueba de recompensa tenía de premio una tortilla de patata con pan. El primer ganador fue Jonan y al finalizar su prueba comunicó a la audiencia una decisión importante: durante el resto de su estancia en los cayos comerá huevos y leche. Practica el veganismo, filosofía que rechaza concebir a los animales como mercancías, por lo que no consumen nada que proceda de un animal. Salvo que el hambre apriete, claro.

Hoy empiezo a revisar mitos de Supervivientes. De momento voy con los puzles y el fuego, ambos protagonistas de esta aventura desde siempre. Además, es miércoles, por lo tanto, hago mis propias nominaciones. ¿Quieres saber a quien pondría en la cuerda floja?









