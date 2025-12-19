Claudia Barraso 19 DIC 2025 - 16:58h.

El Hospital de Denia tendrá que indemnizar con medio millón de euros a un paciente al que amputaron la pierna por error

Un hombre muere tras diagnosticarle una neumonía en el hospital en lugar de un infarto: falleció a las tres horas

Compartir







El Hospital de Denia, Alicante, se ha visto obligado a pagar una indemnización de casi medio millón de euros a un paciente al que le amputaron la pierna por error. Esta sentencia ha sido dictada por un Juzgado de primera instancia de Madrid. La cantidad total que tienen que pagar es de 483.000 euros.

El paciente, un hombre de 63 años, sufría fuertes dolores en el antepié derecho tres días antes de acudir a urgencias. Unos dolores tan agudos que incluso no podía caminar. Tras siete horas esperando en urgencias, le diagnosticaron una trombosis venosa profunda, por la que le dieron el alta y volvió a casa. Sin embargo, para asegurar, le citaron al día siguiente para hacerle una ecografía que confirmaría el diagnóstico.

PUEDE INTERESARTE Condenan a una aseguradora a pagar más de 273.000 euros tras morir una paciente por no detenerle una fuerte hemorragia en Marbella

Los resultados de la prueba revelaron que el paciente tenía una isquemia arterial, es decir, un taponamiento del flujo sanguíneo. El problema es que, al haberlo detectado tan tarde, los médicos ya no podían revertirlo, por lo que los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha por encima de la rodilla. Una amputación que se hubiese evitado en caso de que hubiesen realizado la prueba cuando el paciente acudió por primera vez a urgencias, donde consideraron su caso como ‘emergencia baja’. Informa 'El Levante'.

El ecógrafo no estaba disponible por la tarde

Además, otros de los aspectos que se pone de relieve en el Hospital de Denia, es que el ecógrafo no estaba disponible en urgencias, porque no disponían del aparato después del mediodía. Lo peor para el paciente es que, el sí acudió por la mañana al centro médico, pero no fue atendido hasta después del mediodía, concretamente hasta las cinco de la tarde. El juez que estableció la sentencia ha considerado que, si se le hubiese realizado la prueba por la mañana, el diagnóstico hubiese sido claro y más temprano, pudiendo evitar la amputación.

PUEDE INTERESARTE Absuelta por enfermedad mental la mujer que intentó secuestrar a dos niñas en Valencia: queda en libertad vigilada

Estos hechos se produjeron el 6 de marzo de 2023, día en el que el hombre de 63 años acudió al Hospital de Denia con un fuerte dolor en la pierna derecha que padecía desde hacia tres días. Acudió por la mañana, explicándole a los médicos sus síntomas, quienes consideraron que su caso no era tan urgente como para recibir una atención inmediata.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El hombre esperó al menos siete horas hasta que imploró ser atendido porque el dolor había aumentado. Cuando le dieron el alta, al haberle asegurado que padecía una trombosis, volvió una hora después por el dolor tan agudo que seguía teniendo. Una vez allí le dijeron que volviese al día siguiente para realizarle la prueba.