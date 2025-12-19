Gloria Camila Ortega se ha sincerado ante Sandra Barneda en 'El debate de las tentaciones'

Gerard comenta su cambio de opinión respecto a Claudia en 'La isla de las tentaciones 9': "Giro dramático"

Gloria Camila Ortega ha vuelto como cada semana a ‘El debate de las tentaciones’, donde, además de comentar todo lo acontecido en los últimos días en ‘La isla de las tentaciones 9’, también ha contado un bombazo de su vida personal que ha dejado en shock a todos los colaboradores y la propia Sandra Barneda.

La presentadora no ha podido evitar poner cara de incredulidad cuando la colaboradora ha hablado de Kiko Jiménez, actual novio de Sofía Suescun, con el que ella tuvo una relación sentimental que duró cuatro años. Cuando los focos apuntaban a su persona, ha dado un dato que muy pocos conocían y ha dado lugar a un titular bomba.

Gloria Camila Ortega da una noticia relacionada con Kiko Jiménez

Justo cuando Sandra, participante de ‘La isla de las tentaciones 9’, estaba hablando del vídeo sexual que vio de Juanpi y su exnovia en el móvil de este, los colaboradores han empezado a opinar sin pelos en la lengua y han sacado a la luz informaciones bomba sobre sus vidas personales.

Fani Carbajo ha explicado que ella no podría perdonar nunca que su novio tuviera un vídeo tan íntimo de una expareja en su teléfono y ha sentenciado: “Yo le monto un pollo que se escucha aquí y en República Dominicana”, apuntaba la que ha sido participante de la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’.

Después de eso, Sandra Barneda se ha dirigido a Gloria Camila Ortega, quien ha sacado a la luz un importante detalle de su vida, muy ligado al tema del que se estaba hablando en ‘El debate de las tentaciones’, y que tenía como coprotagonista a Kiko Jiménez.

Gloria Camila aclara si tendría algo con Gerard Arias

Pero ese no es el único titular que ha dado en el programa de Sandra Barneda, la hija del que es uno de los toreros más famosos de España se ha sincerado y, tras mirar a los ojos fijamente a Gerard Arias durante 30 segundos, ha confesado si tendría algo con él.