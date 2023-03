Cangrejos, lombrices y caracolas: el festín de Ginés Corregüela que deja boquiabiertos a los concursantes: "¡Qué asco!"

Ginés Corregüela tiene una cosa muy clara: no está dispuesto a pasar hambre. Por ello, el superviviente no hace ascos a nada y no duda en llevarse a la boca cualquier criatura comestible que habite en los Cayos Cochinos. El 'Rey del bocadillo' no es nada escrupuloso, y lo ha dejado claro en 'Supervivientes 2023'.